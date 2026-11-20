Москвич упал в полутораметровую яму и попал в реанимацию
Москвич упал в яму глубиной полтора метра, пока говорил по телефону, и попал в реанимацию. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Чрезвычайное происшествие случилось на 16-й Парковой улице. Мужчина возвращался из поликлиники и разговаривал по телефону. Он не заметил дорожное ограждение, споткнулся об него и упал в яму глубиной полтора метра.
Примерно через пять минут прохожие помогли пострадавшему. Они вызвали скорую помощь и оставались рядом с мужчиной до приезда медиков. Врачи доставили мужчину в больницу в тяжёлом состоянии. Сейчас он находится в реанимации, где медики продолжают бороться за его жизнь.
Ранее сообщалось о похожем инциденте в Москве. 10-летняя девочка провалилась в открытый люк, пытаясь обойти лужи.
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