Восьмилетняя девочка умерла в больнице Казани после назначенного лечения
В Казани расследуют уголовное дело о смерти ребёнка в больнице. Подробности приводит СК РФ.
Родители рассказали, что их восьмилетняя дочь поступила в местное медучреждение. Диагноз при этом не уточняется. Врачи назначили маленькой пациентке неправильное лечение, из-за чего она оказалась в критическом состоянии.
При этом специалисты якобы не позволили семье перевестись в другую больницу. Родители уверены, что в смерти дочери виноваты медики.
«Следственными органами СК России по Республике Татарстан расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности», — сообщили в СК.Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию. Он потребовал доклад о расследовании, а также об обстоятельствах, которые установили в процессе.