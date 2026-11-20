20 ноября 2026, 18:06

Фото: Istock/sudok1

В Казани расследуют уголовное дело о смерти ребёнка в больнице. Подробности приводит СК РФ.





Родители рассказали, что их восьмилетняя дочь поступила в местное медучреждение. Диагноз при этом не уточняется. Врачи назначили маленькой пациентке неправильное лечение, из-за чего она оказалась в критическом состоянии.



При этом специалисты якобы не позволили семье перевестись в другую больницу. Родители уверены, что в смерти дочери виноваты медики.

«Следственными органами СК России по Республике Татарстан расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности», — сообщили в СК.