Пограничники изъяли более 263 кг янтаря у жителя Калининградской области
51-летний житель Славского района предстанет перед судом по делу о незаконном обороте янтаря. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
По версии следствия, в декабре 2024 года обвиняемый незаконно приобрёл янтарь массой свыше 263 кг стоимостью более 9,1 млн рублей. После этого он хранил и перевозил этот янтарь.
Как уточнили в пресс-службе, сотрудники пограничного управления ФСБ России по Калининградской области обнаружили янтарь и изъяли его. Уголовное дело направили в суд. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Теперь суд рассмотрит материалы дела и вынесет решение.
Ранее сообщалось о происшествии в Домодедове. Там у пассажира из Таиланда нашли самоцветы на 44,3 млн рублей.
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