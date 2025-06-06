В Швеции супругов приговорили к 8 месяцам тюрьмы за плохую чистку зубов их детей
Супружеская пара из Швеции была приговорена к 8 месяцам колонии за плохую чистку зубов их детей. Об этом сообщает Aftonbladet.
Расследование в отношении родителей началось после посещения стоматолога их детьми в городе Бурос. Там у них был диагностирован глуокий кариес, из-за чего пришлось удалить несколько зубов. Помимо этого у пациентов зафиксировали множественные абсцессы, инфекции и воспаления.
Из-за этого прокурор София Брюнгельссон предложила направить родителей в колонию, так как они не обеспечили надлежащий уход на детьми. Супруги отрицали вину, но суд встал на стороны обвинителя и назначил ответчикам срок в виде 8 месяцев колонии.
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