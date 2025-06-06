Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Хабаровском крае выросло до 14
В результате опрокидывания автобуса в Хабаровском крае пострадали 12 детей и двое взрослых. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
«12 из 30 детей, которые находились в момент ДТП в автобусе, а также двое взрослых доставлены в медицинское учреждение для обследования с жалобами на ушибы» — передает ведомство в своем telegram-канале.
Обстоятельства происшествия продолжают выясняться. На месте работают сотрудники ГАИ и аппарата УМВД России.
Ранее сообщалось о семи пострадавших детях в результате аварии. Предварительно, автобус опрокинулся из-за отказа тормозов.