Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Хабаровском крае выросло до 14

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В результате опрокидывания автобуса в Хабаровском крае пострадали 12 детей и двое взрослых. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.



«12 из 30 детей, которые находились в момент ДТП в автобусе, а также двое взрослых доставлены в медицинское учреждение для обследования с жалобами на ушибы» — передает ведомство в своем telegram-канале.

Обстоятельства происшествия продолжают выясняться. На месте работают сотрудники ГАИ и аппарата УМВД России.

Ранее сообщалось о семи пострадавших детях в результате аварии. Предварительно, автобус опрокинулся из-за отказа тормозов.
Иван Мусатов

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