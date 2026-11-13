Суд в Эстонии дал женщине условный срок за попытку ввезти в РФ сковородки
Вируский уездный суд в Эстонии приговорил местную жительницу к четырём месяцам лишения свободы условно за нарушение антироссийских санкций ЕС. Как сообщает ТАСС, женщина пыталась вывезти в Россию две сковородки, кофейные фильтры и €50 наличными.
Первый эпизод произошёл в феврале на погранпункте в Нарве — при досмотре багажа у 62-летней путешественницы нашли две новые алюминиевые сковородки. В марте она пыталась пересечь границу с купюрой €50 в кошельке. В октябре пограничники на КПП «Койдула» обнаружили в её багаже шесть упаковок кофейных фильтров.
Суд постановил конфисковать и уничтожить сковородки и фильтры, а €50 конфискуют в пользу государства. Кроме того, обвиняемая должна выплатить €1 тыс. судебных расходов в течение года после вступления решения в силу.
Читайте также: