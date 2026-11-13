В Москве в пятизвёздочном отеле произошёл взрыв в кондитерском цехе
В элитном столичном отеле произошёл взрыв.
Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», чрезвычайное происшествие случилось в пятизвёздочном отеле Four Seasons на улице Охотный Ряд. В кондитерском цехе гостиницы во время приготовления пищи взорвался газовый баллончик.
Эпицентр находился на минус первом этаже здания. В результате ЧП пострадала 45-летняя женщина. Врачи диагностировали у неё ожоги первой степени лица, шеи и предплечья. Сотрудники отеля и медики оперативно отреагировали на инцидент.
Потерпевшая получила необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства происшествия выясняют специалисты. Они устанавливают причины взрыва и проверяют соблюдение норм безопасности в кондитерском цехе.
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