Свиноматка весом 256 кг сколотила ОПГ и терроризирует посёлок в Ставрополье
Свиноматка весом 256 кг создала группировку и держит в страхе посёлок в Ставропольском крае. Как сообщает Telegram-канал Mash, «банда» растёт, запугивает местных жителей и перешла от мелких грабежей к нападениям.
Сначала в Красногвардейском районе содержались 13 свиней, но за две-три недели они размножились до 25. Животные уже обчистили одного из жителей — добрались до запасов корма для скота и не пускают хозяев к имуществу.
По словам местных, свиньи становятся всё жирнее и агрессивнее — кидаются на собак и людей. Жители боятся выходить из домов и выпускать детей гулять. В лесополосе находят мёртвых животных — подозревают, что это тоже дело «банды», и опасаются, что стадо может быть заразным.
Ещё один сельчанин недосчитался 20 уток и теперь угрожает расстрелять поросячью мафию. Жалобы в службы уже отправили. Сейчас ищут владельца группировки и выясняют, откуда взялось это агрессивное стадо.
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