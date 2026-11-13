Свиноматка весом 256 кг сколотила ОПГ и терроризирует посёлок в Ставрополье

13 ноября 2026, 13:58

В Ставропольском крае стадо агрессивных свиней громит дворы и кидается на людей

Фото: Istock/Binnerstam

Свиноматка весом 256 кг создала группировку и держит в страхе посёлок в Ставропольском крае. Как сообщает Telegram-канал Mash, «банда» растёт, запугивает местных жителей и перешла от мелких грабежей к нападениям.