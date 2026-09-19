Суд в Индии 9 месяцев не может вынести приговор россиянину за тройное убийство

19 сентября 2026, 12:34

Фото: Istock/Zolnierek

В Индии суд откладывает вынесение приговора 31-летнему россиянину Алексею Леонову, который в начале января 2026 года убил двух россиянок и гражданку Индии на Гоа. Как сообщает Telegram-канал SHOT, со всеми тремя женщинами мужчина встречался одновременно.