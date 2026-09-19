Суд в Индии 9 месяцев не может вынести приговор россиянину за тройное убийство
В Индии суд откладывает вынесение приговора 31-летнему россиянину Алексею Леонову, который в начале января 2026 года убил двух россиянок и гражданку Индии на Гоа. Как сообщает Telegram-канал SHOT, со всеми тремя женщинами мужчина встречался одновременно.
Алексей пытался вылечиться от наркотической зависимости: за несколько дней до убийства перестал ходить в клуб анонимных наркоманов и потерял контроль над собой. Расследование приостановилось, потому что прокурор не может выбрать между смертной казнью и пожизненным лишением свободы.
Суды откладывают процесс уже девять месяцев. Отдельно прошёл процесс из-за нарушения Леоновым миграционного законодательства: он незаконно находился в Индии без действительных документов. Ему грозит до трёх лет лишения свободы и штраф до 265 тысяч рублей.
Родственники погибших россиянок ищут индийского адвоката, который сможет следить за процессом и сдвинуть дело с мёртвой точки. За сопровождение дела им предложили заплатить около 583 000 рублей. Семьи заявляют, что такая сумма для них неподъёмна.
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