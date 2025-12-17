Суд в Краснодаре изъял имущество экс-главы городского УВД в доход государства

17 декабря 2025, 18:06

Фото: iStock/Michał Chodyra

Советский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил обратить в доход государства имущество семьи бывшего начальника городского УВД Александра Семенова. Решение принято по итогам проверки соблюдения антикоррупционного законодательства.