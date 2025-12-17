Суд в Краснодаре изъял имущество экс-главы городского УВД в доход государства
Советский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил обратить в доход государства имущество семьи бывшего начальника городского УВД Александра Семенова. Решение принято по итогам проверки соблюдения антикоррупционного законодательства.
Дело рассматривали по иску заместителя генерального прокурора РФ к Александру Семенову и его супруге Ольге. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, в ходе разбирательства выявлены нарушения, допущенные ответчиками в период прохождения службы в органах внутренних дел региона.
Установлено, что Семенов и члены его семьи не исполняли требования и запреты, предусмотренные антикоррупционным законодательством. Речь идет, в том числе, о несоответствии задекларированных доходов фактическому объему имущества, находившегося в собственности семьи бывшего руководителя УВД.
По итогам рассмотрения дела суд принял решение обратить выявленное имущество в доход Российской Федерации. Перечень изъятых активов в сообщении пресс-службы не уточняется. Решение суда можно обжаловать в установленном законом порядке.
