В Египте россияне пережили нападение с ножом и получили необычную помощь полиции
В Сафаге на россиян Дмитрия и Татьяну Стрен напали двое местных жителей с ножом. Полиция предложила им не писать заявление и компенсировала проживание и трансфер по стране.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», 6 декабря супруги остановились на ночевку в палатке на горе с видом на город. Двое египтян на мотоцикле ворвались к ним, угрожали ножом и пытались вырвать сумки с деньгами. Дмитрий отвлек преступников, сказав, что скоро придут друзья, и супруги успели собрать вещи и убежать к ближайшим домам, где местные вызвали полицию.
Россиян держали в отделении около пяти часов. Грабителей задержали, но те заявили, что якобы просто отпугивали собак. Сотрудники полиции рекомендовали паре не писать заявление и обещали оплатить отель и трансфер. Супруги согласилась, после чего под конвоем их отвезли в отель и предоставили поездку по нескольким городам Египта.
По словам Дмитрия, несмотря на опасность, ситуация оказалась с юмором. Россияне продолжают переписку со следователем и путешествуют по маршруту, предложенному властями.
Читайте также: