Суд в Москве обязал РЖД выплатить компенсацию попавшему под поезд ребёнку
Басманный районный суд Москвы обязал ОАО «РЖД» и СПАО «Ингосстрах» выплатить пострадавшему ребёнку компенсацию за моральный вред. Подробности данного инцидента сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале.
В октябре 2024 года на Рязанском направлении Московской железной дороги несовершеннолетняя девочка попала под пассажирский поезд. После этого ребёнку пришлось проходить длительное лечение. По словам отца пострадавшей девочки, Московско-Рязанская транспортная прокуратура провела проверку.
Гособвинитель обратился в суд в защиту ребёнка и потребовал взыскать с ОАО «РЖД» компенсацию морального ущерба. Басманный районный суд города Москвы удовлетворил требования в полном объеме и взыскал с ответчиков 350 тысяч рублей. Стоит отметить, что решение суда в законную силу ещё не вступило.
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