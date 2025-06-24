Суд в Москве обязал РЖД выплатить компенсацию попавшему под поезд ребёнку

24 июня 2025, 19:25

РЖД и «Ингосстрах» выплатят компенсацию пострадавшей девочке в Москве

Фото: Istock/Serjio74

Басманный районный суд Москвы обязал ОАО «РЖД» и СПАО «Ингосстрах» выплатить пострадавшему ребёнку компенсацию за моральный вред. Подробности данного инцидента сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале.