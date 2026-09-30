Суд в Москве приговорил мужчину к колонии за доведение до самоубийства дочери
Чертановский суд Москвы приговорил 51-летнего мужчину к восьми годам лишения свободы. Как сообщает MK.RU, его признали виновным в доведении до самоубийства собственной дочери.
Установлено, что гражданин проживал на юге столицы с женой и двумя дочерьми — 11 и 13 лет. Шесть лет назад он избил старшую дочь ремнём из-за неудачного упражнения по фортепиано. После этого побои стали системными и происходили по каждому поводу.
Всё это привело к трагическим последствиям: в апреле 2025 года измученная школьница попыталась совершить суицид. Её госпитализировали и реанимировали, после чего вскрылась страшная правда.
Сам мужчина утверждал, что дочь наговаривает на него, однако показания жертвы подтвердила мать. Более того, выяснилось, что супруга тоже подвергалась насилию со стороны обвиняемого. Чертановский суд признал москвича виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы.
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