В Риме 30 лошадей сбежали с репетиции парада и устроили переполох в городе
В Риме во время репетиции парада ко Дню Республики сбежали лошади. Животные испугались взрывов пиротехники. Об этом информирует газета Corriere della Sera.
Непарнокопытные находились в районе терм Каракаллы. Сообщается, что около 30 лошадей сорвались с места и понеслись галопом по улице Кристофоро Коломбо. Животные бежали среди машин и прохожих. Часть из них перехватили в районе Гарбаттеллы. Остальные доскакали до квартала Эур, где их остановили.
В результате инцидента пострадали четыре человека: трое военных и женщина-полицейский. Они пытались остановить коней. Травмы получили около 15 лошадей. Одно животное ветеринары усыпили. Отмечается, что инцидент повредил несколько автомобилей. Правоохранительные органы проводят расследование.
Читайте также: