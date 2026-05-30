В Риме 30 лошадей сбежали с репетиции парада и устроили переполох в городе

В Риме из-за взрывов пиротехники сбежали 30 лошадей, есть пострадавшие
Фото: Istock/amoklv

В Риме во время репетиции парада ко Дню Республики сбежали лошади. Животные испугались взрывов пиротехники. Об этом информирует газета Corriere della Sera.



Непарнокопытные находились в районе терм Каракаллы. Сообщается, что около 30 лошадей сорвались с места и понеслись галопом по улице Кристофоро Коломбо. Животные бежали среди машин и прохожих. Часть из них перехватили в районе Гарбаттеллы. Остальные доскакали до квартала Эур, где их остановили.

В результате инцидента пострадали четыре человека: трое военных и женщина-полицейский. Они пытались остановить коней. Травмы получили около 15 лошадей. Одно животное ветеринары усыпили. Отмечается, что инцидент повредил несколько автомобилей. Правоохранительные органы проводят расследование.

Ольга Щелокова

