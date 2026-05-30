В Нижнем Тагиле питбайк с двумя подростками столкнулся с автобусом
В Свердловской области днём 30 мая произошло ДТП. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в Нижнем Тагиле питбайк столкнулся с частным автобусом «НЕФАЗ».
В результате аварии пострадали двое подростков — несовершеннолетний водитель мини-мотоцикла и его 18-летний пассажир. С травмами медики доставили их в больницу.
По предварительным сведениям, виновником ДТП признали шофёра автобуса. Он двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу питбайку, который следовал по главной. Отмечается, что ранее водителя пассажирского транспорта четыре раза привлекали за нарушения ПДД.
Сам подросток не имел права управления транспортным средством и управлял двухколёсным аппаратом без мотошлема и защитной экипировки. Сотрудники Госавтоинспекции составили административные протоколы на водителя автобуса и на отца подростка. Спецстоянка приняла питбайк. Обстоятельства ДТП устанавливает региональная Госавтоинспекция.
