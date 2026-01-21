В Адыгее возбудили дело после нарушения прав многодетных семей
В Ивановской области возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при распределении земельных участков для многодетных семей. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Нарушения выявили в работе территориального управления соцзащиты. По информации надзорного ведомства, в 2023–2024 годах должностные лица из личной заинтересованности направляли уведомления о внеочередном предоставлении земли. Участки получали семьи чиновников, которые также имеют статус многодетных. В их числе — супруга руководителя одного из исполнительных органов власти региона.
При этом обычным многодетным семьям предлагали участки далеко от Иваново. Земля находилась в лесу или на болотистой местности, без дорог и коммунальной инфраструктуры. В ряде случаев участки не предлагались вовсе.
Земли, переданные заинтересованным лицам, располагались в Беляницком и Коляновском сельских поселениях. Они находятся недалеко от областного центра и обеспечены транспортом и коммуникациями. По информации прокуратуры, в итоге были нарушены права более чем 100 многодетных семей.
