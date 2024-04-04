Суд в Москве вынес приговор двум чиновникам по делу о взятках

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Басманный суд Москвы отказался арестовывать руководящих сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России Алексея Акимова и Сергея Петровича, обвиняемых в получении взятки, и отправил их под домашний арест. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Отмечается, что судом им был избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 30 дней, до 2 июня.
Они оба обвиняются в получении крупной взятки и разглашении данных, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
Следователь ранее направил ходатайство об аресте, в котором судом ему было отказано.
Также сообщалось, что суд арестовал главу подразделения «Лукойла» Степанова, который дал взятку вышеупомянутым чиновникам.
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Они оба обвиняются в получении крупной взятки и разглашении данных, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
Также сообщалось, что суд арестовал главу подразделения «Лукойла» Степанова, который дал взятку вышеупомянутым чиновникам.
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Анастасия Чинкова