Суд в Москве вынес приговор мужчине за попытку организовать двойное убийство

29 июля 2026, 18:37

Фото: iStock/AMilkin

Останкинский районный суд Москвы вынес приговор 56-летнему мужчине, признанному виновным в организации приготовления к убийству двух человек. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.