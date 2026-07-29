Суд в Москве вынес приговор мужчине за попытку организовать двойное убийство
Останкинский районный суд Москвы вынес приговор 56-летнему мужчине, признанному виновным в организации приготовления к убийству двух человек. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.
По данным следствия, не позднее 31 декабря 2023 года фигурант предложил своему знакомому найти исполнителя для расправы над двумя мужчинами. За организацию преступления он обещал выплатить 20 тыс. долларов, а после совершения убийства — еще 80 тыс. долларов.
Знакомый обвиняемого отказался участвовать в преступлении и обратился в правоохранительные органы. После этого он начал сотрудничать со следствием и в рамках оперативного эксперимента поддерживал видимость подготовки к исполнению заказа, передает Москва 24.
С декабря 2023 года по июль 2024 года мужчина сообщал подозреваемому, что занимается поиском исполнителя, а также якобы установил местонахождение предполагаемых жертв и планирует приобрести оружие. На его покупку заказчик дополнительно передал пять тысяч долларов.
17 июля 2024 года подозреваемому показали фотографии инсценированного убийства двух его знакомых. Убедившись, что заказ якобы выполнен, мужчина заявил о готовности выплатить оставшуюся часть денег. После этого его задержали, а преступление удалось предотвратить.
В ходе расследования в качестве доказательств были использованы материалы оперативных мероприятий, включая аудио- и видеозаписи, показания свидетелей и потерпевших, а также результаты судебных экспертиз.
Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.
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