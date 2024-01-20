В Новосибирске отменили концерт Лолиты в честь её 60-летия

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В Новосибирске отменили концерт певицы Лолиты Милявской, приуроченный к её 60-летнему юбилею. Об этом в своём Telegram-канале сообщила газета «Комсомольская правда».
Выступление исполнительницы должно было состояться в день её рождения, 31 марта. Однако оно было отменено по необъявленным причинам. Зрителям, которые уже приобрели билеты, пообещали вернуть потраченные деньги.
Также несколькими днями ранее, 27 марта, не состоится концерт Лолиты в Омске.
Ранее сообщалось, что после участия в нашумевшей «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, Лолиту вместе с Филиппом Киркоровым вырезали из новогодних концертов, транслировавшихся по ТВ.
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Также несколькими днями ранее, 27 марта, не состоится концерт Лолиты в Омске.
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Анастасия Чинкова