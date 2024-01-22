Суд в Москве заочно арестовал бывшего соратника Тесака Железнова

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Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывшего соратника Тесака Романа «Зухеля» Железнова, соответствующая информация опубликована на официальном сайте суда.
Сообщается, что до 2014 года Железнов был соратником скончавшегося в колонии Тесака (Максима Марцинкевича). Они разошлись по идеологическим взглядам и прекратили работать вместе.
В 2014 году «Зухель» перебрался из Польши в Украину и стал принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ в составе батальона «Азов»*.
В отношении Железнова возбуждено уголовное дело по статье призывах к терроризму и экстремизму, участии в террористической организации и разжигании ненависти. Его также подозревают в подготовке покушения на российского журналиста Владимира Соловьёва.
22 января Басманный суд Москвы заочно арестовал «Зухеля».
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*Организация, признанная террористической на территории РФ
В 2014 году «Зухель» перебрался из Польши в Украину и стал принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ в составе батальона «Азов»*.
22 января Басманный суд Москвы заочно арестовал «Зухеля».
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*Организация, признанная террористической на территории РФ
Евгения Парфентьева