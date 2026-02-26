19-летний студент поджег вагину партнерши

26 февраля 2026, 07:40

В Индии юноша плеснул в пах партнерше антисептик и поджег его

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Индии произошел ужасный инцидент. 19-летний студент по имени Шивам облил антисептиком интимную зону своей партнерши и поджег ее. Девушка оказалась в больнице после этого жестокого акта. Об этом сообщает Daily Express.