19-летний студент поджег вагину партнерши
В Индии произошел ужасный инцидент. 19-летний студент по имени Шивам облил антисептиком интимную зону своей партнерши и поджег ее. Девушка оказалась в больнице после этого жестокого акта. Об этом сообщает Daily Express.
Пара познакомилась через приложение для знакомств в сентябре 2025 года и вскоре начала жить вместе в Гургоне, штат Хрьяна. По словам полиции, молодой человек регулярно подвергал свою подругу насилию и принуждал к сексу, обещая скорую свадьбу.
16 февраля он избил девушку глиняным горшком и металлической бутылкой. Затем он облил ее горючим антисептиком и поджег. Несмотря на ужасное состояние, ей удалось потушить огонь и сбежать лишь через два дня. Она воспользовалась телефоном Шивама, чтобы позвонить матери.
Сейчас пострадавшая находится в больнице в Дели. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное для дачи показаний. Полиция открыла дело против Шивама по нескольким статьям уголовного кодекса, включая нападение и сексуальные преступления.
