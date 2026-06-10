В Туле арестовали многодетного отца по делу об истязании маленького сына

10 июня 2026, 09:15

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Туле правоохранители возбудили уголовное дело против 39-летнего мужчины. По версии следствия, многодетный отец регулярно избивал маленького сына и связывал его. Об этом сообщает СК РФ по Тульской области.