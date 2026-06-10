В Туле арестовали многодетного отца по делу об истязании маленького сына
В Туле правоохранители возбудили уголовное дело против 39-летнего мужчины. По версии следствия, многодетный отец регулярно избивал маленького сына и связывал его. Об этом сообщает СК РФ по Тульской области.
Сейчас мальчика и четверых его братьев изъяли из семьи. Детей поместили в специализированные учреждения, где им окажут необходимую помощь. Дело возбудили по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего». Мужчину арестовали.
Ранее стало известно, что сотрудница больницы украла золотой браслет с тела умершей пациентки в Петропавловске-Камчатском.
До этого уроженка России обманом выманивала деньги у соотечественников для якобы оформления туристической визы в Таиланд. В соцсетях стали появляться жалобы на деятельность женщины.
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