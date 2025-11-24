Внук запек бабушку в духовке
В Колумбии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве собственной бабушки. Об этом сообщает Daily Star.
Все произошло в октябре 2023 года, но подозреваемого удалось задержать только сейчас. 27-летний Йейсон Альберто Мело расправился с 68-летней родственницей, которая приютила его после освобождения из тюрьмы.
После этого он попытался избавиться от улик: сжег тело в духовке, а часть останков закопал в цветочных горшках в доме. В полиции отметили, что ДНК-экспертиза подтвердила причастность внука к преступлению.
Почти два года преступник находился в бегах. Его задержали 19 ноября, предъявив обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах, сокрытии трупа и уничтожении улик. В настоящее время мужчина содержится под стражей.
