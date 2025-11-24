Достижения.рф

Внук запек бабушку в духовке

В Колумбии внук запек бабушку в духовке и закопал ее кости в цветочных горшках
Фото: iStock/Vera Tikhonova

В Колумбии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве собственной бабушки. Об этом сообщает Daily Star.



Все произошло в октябре 2023 года, но подозреваемого удалось задержать только сейчас. 27-летний Йейсон Альберто Мело расправился с 68-летней родственницей, которая приютила его после освобождения из тюрьмы.

После этого он попытался избавиться от улик: сжег тело в духовке, а часть останков закопал в цветочных горшках в доме. В полиции отметили, что ДНК-экспертиза подтвердила причастность внука к преступлению.

Почти два года преступник находился в бегах. Его задержали 19 ноября, предъявив обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах, сокрытии трупа и уничтожении улик. В настоящее время мужчина содержится под стражей.

Лидия Пономарева

