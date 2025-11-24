24 ноября 2025, 16:56

В Колумбии внук запек бабушку в духовке и закопал ее кости в цветочных горшках

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В Колумбии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве собственной бабушки. Об этом сообщает Daily Star.