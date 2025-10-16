Суд в Петербурге арестовал еще двух музыкантов за исполнение песен Noize MC*
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил административный арест двум участникам группы Stoptime — барабанщику Владиславу Леонтьеву и гитаристу Александру Орлову за исполнение песен иноагентов.
Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на судебную пресс-службу. Леонтьева задержали на 13 суток, Орлова — на 12.
Леонтьев утверждал, что пришёл на уличный концерт по приглашению друзей и не ожидал, что соберутся десятки человек. Орлов заявил, что выступление было спонтанным и группа не знала о необходимости согласовывать его с властями. Он также сообщил, что встречается с вокалисткой коллектива Дианой Логиновой (она выступает под псевдонимом Наоко) и сам явился в полицию после её задержания.
Защита просила прекратить производство по делу, но суд отклонил ходатайство.
Ранее, 16 октября, административный арест назначили и самой Логиновой. Всех участников Stoptime признали виновными по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлёкшего нарушение общественного порядка).
