Суд в Петербурге арестовал еще двух музыкантов за исполнение песен Noize MC*

16 октября 2025, 20:06

Суд арестовал участников группы Stoptime Леонтьева и Орлова за песни иноагентов

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил административный арест двум участникам группы Stoptime — барабанщику Владиславу Леонтьеву и гитаристу Александру Орлову за исполнение песен иноагентов.