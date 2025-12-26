Мигрант устроил поножовщину в российском хостеле
В Санкт-Петербурге задержали 19-летнего мигранта по подозрению в поножовщине в хостеле. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу в телеграм-канале.
По данным ведомства, все произошло в ночь на 25 декабря на Рижском проспекте. Администратор заведения вызвал полицию, сообщив о драке между постояльцами. На месте стражи порядка обнаружили 46-летнего иностранца с ножевым ранением в шею. Вскоре его госпитализировали.
Подозреваемого задержали через два часа во дворе одного из домов на Гончарной улице. На молодого человека составили протокол по части 3 статьи 18.8 КоАП за нарушение миграционного законодательства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке 18-летний таксист-мигрант довел пассажира до реанимации, ударив его битой, и попытался скрыться в Кемеровской области.
