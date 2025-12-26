Мигрант устроил поножовщину в российском хостеле

26 декабря 2025, 11:21

В Петербурге задержали 19-летнего мигранта за поножовщину в хостеле

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Санкт-Петербурге задержали 19-летнего мигранта по подозрению в поножовщине в хостеле. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу в телеграм-канале.