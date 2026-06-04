Суд в Петербурге арестовал мужчину за удар ножом беременной сожительницы
Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину, который ударил ножом свою беременную сожительницу. Об этом информирует объединённая пресс-служба городских судов.
Суд заключил под стражу на два месяца Александра Шалагина. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
По информации следствия, Шалагин намеренно нанёс 42-летней женщине несколько ударов предметом, похожим на нож. В результате пострадавшая получила проникающее ранение брюшной полости, матки и рану ноги.
У женщины началось внутрибрюшное кровотечение. Медики доставили её в больницу и спасли, но она потеряла ребёнка. Конфликт между парой произошёл 1 июня в квартире на Дибуновской улице. 2 июня следователи предъявили Шалагину обвинение и поместили его в изолятор временного содержания.
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