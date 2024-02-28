В Подмосковье задержали мигрантов, изнасиловавших 17-летнего подростка

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В Подмосковье задержаны двое мужчин, подозреваемых в изнасиловании 17-летнего подростка. Об этом сообщает Mash.
Ранее сообщалось, что в Москве изнасиловали 17-летнего молодого человека, который познакомился с девушкой в боте «Дайвинчик». Юношу собирались ограбить, но когда поняли, что у него нет денег — заставили заниматься оральным сексом.
Согласно сообщению, одного из насильников, 23-летнего уроженца Таджикистана Абдусалима Махмудова задержали в Долгопрудном. Ранее он уже привлекался за кражу. Еще через пару часов задержали и его сообщника — 19-летнего Баракатулло Ахророва. Сейчас они находятся в отделении полиции.
Следствие считает, что именно эти мужчины напали на подростка в подъезде, после чего отвезли его в лес и орально изнасиловали, снимая процесс на камеру.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.
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Согласно сообщению, одного из насильников, 23-летнего уроженца Таджикистана Абдусалима Махмудова задержали в Долгопрудном. Ранее он уже привлекался за кражу. Еще через пару часов задержали и его сообщника — 19-летнего Баракатулло Ахророва. Сейчас они находятся в отделении полиции.
Следствие считает, что именно эти мужчины напали на подростка в подъезде, после чего отвезли его в лес и орально изнасиловали, снимая процесс на камеру.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.
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Элина Позднякова