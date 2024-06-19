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Суд вынес приговор избившему россиянку американцу Блэку

Суд во Владивостоке приговорил военного США Блэка к 3 годам 9 месяцам колонии
19 июня 2024, 06:45
Фото: istock / YakobchukOlena

Фото: istock / YakobchukOlena

Первомайский районный суд Владивостока приговорил военнослужащего США Гордона Блэка к 3-м годам и 9-ти месяцам колонии общего режима по делу об угрозе убийством и краже. Об этом информирует корреспондент РИА Новости из судебного зала.
«Назначить наказание в виде лишения свободы 3 года 9 месяцев», — вынесла приговор судья.
Американец будет отбывать наказание в колонии общего режима.



Блэк был задержан во Владивостоке из-за избиения женщины и похищения у нее денег. Военнослужащий США сказал, что взял деньги у своей девушки после драки, которую она, по словам американца, сама спровоцировала. Мужчина подчеркнул, что деньги же он вернул на следующий день.

Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее и в апреле 2024 года возвращался домой в форт Кавазос в Техасе, но по пути заехал во Владивосток к своей девушке Александре Ващук. По данным NBC News, военный приехал в РФ без разрешения начальства.

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#рф
В Саудовской Аравии из-за жары умерли более 500 паломников
AFP: в Саудовской Аравии погибло более 500 паломников
19 июня 2024, 06:08

Фото: istock / Zurijeta

Число погибших паломников во время хаджа в Саудовской Аравии достигло 577. Об этом информирует издание Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на двух анонимных дипломатов.
Источники рассказали, что что не менее 323 из них были египтянами. Все они умерли из-за жары, кроме одного, который получил смертельные травмы во время давки. Также собеседники издания сообщили, еще не менее 60 из них — иорданцы.

Газета уточняет, что на паломничество все больше влияет изменение климата. Таким образом, температура в районе, где проводят ритуалы, поднимается на 0,4°C каждое десятилетие. Столбик термометра в Большой мечети в Мекке 17 июня достиг 51,8 градуса.

Каждый миллионы мусульман со всего мира собираются в Мекке, чтобы выполнить хадж. В 2024 году он продлится до вечера 19 июня. Хадж — один из пяти столпов ислама, его должен совершить каждый мусульманин хотя бы раз в жизни.

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#травмы
#саудовская аравия
#мусульмане
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В Приморье завели дело о халатности полицейских из-за мигрантов-насильников
СК возбудил дело из-за нахождения обвиняемых в изнасиловании мигрантов в РФ
19 июня 2024, 05:32

Фото: istock / Akintevs

Следователи возбудили уголовное дело о халатности сотрудников управления по вопросам миграции полиции в Приморье из-за незаконного нахождения обвиняемых в изнасиловании девушки на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.
До этого стало известно, что граждане Узбекистана изнасиловали девушку вблизи кафе в районе бухты Лазурная. Преступники угрожали жертве ножом.

Четверо мигрантов были задержаны в аэропорту Владивостока, они планировали скрыться за пределы РФ, ещё одного задержали в городе. Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ (Изнасилование).

Как следует из материалов СУ СК РФ по краю, с мая 2023 года по июнь 2024 года сотрудники полиции недобросовестно выполнили свою работу и допустили нахождение мигрантов в РФ без каких-либо документов. На основе этого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

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#изнасилование
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Крупнейший склад боеприпасов загорелся в Чаде
В столице Чада загорелся склад боеприпасов
19 июня 2024, 05:19

Фото: istock/Oleksiy Samsonov

В столице Чада Нджамене вспыхнул крупнейший склад боеприпасов. Министр иностранных дел страны Абдераман Куламаллах подтвердил факт происшествия.
Как сообщает Франк Пресс со ссылкой на свои источники, в результате пожара очевидцы слышали «очень мощные взрывы» на расстоянии до нескольких километров от склада в районе Гуджи, недалеко от аэропорта Нджамены. Боеприпасы взлетали и взрывались в воздухе.

О пострадавших пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что на военном полигоне Либава на востоке Чехии взорвался неустановленный тип боеприпасов. Согласно информации источника, при взрыве пострадали по меньшей мере 9 человек. 1 военный погиб.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что взрыв на полигоне не связан с саботажем или международной ситуацией. По её словам, произошла трагическая случайность.

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#африка
#взрыв
#база
#военные
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Обвинение запросило почти пять лет колонии для избившего россиянку американца
Обвинение попросило более 4 лет колонии для военного США Блэка
19 июня 2024, 04:59

Фото: РИА Новости / Илья Аверьянов

Обвинение просит суд во Владивостоке приговорить солдата США Гордона Блэка практически к пяти годам колонии-поселения. Об этом информирует РИА Новости.
«(Просим) назначить наказание 4 года 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — сказал прокурор во ходе судебного заседания.
Кроме того, он попросил назначить штраф в размере 40 тысяч рублей. Сторона обвинения добавила, что потерпевшая заявила гражданский иск в 10 тысяч рублей.

Блэк был задержан во Владивостоке из-за избиения женщины и похищения у нее денег. Военнослужащий США сказал, что взял деньги у своей девушки после драки, которую она, по словам американца, сама спровоцировала. Мужчина подчеркнул, что деньги же он вернул на следующий день.

Блэка судят по статьям об угрозе убийством и краже.

Ранее сообщалось, что оппозиционера Илью Яшина* перевели из ШИЗО в помещение камерного типа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
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Илью Яшина* перевели из ШИЗО
Оппозиционера Илью Яшина* перевели из ШИЗО в помещение камерного типа
19 июня 2024, 04:12

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина* перевели из штрафного изолятора в помещение камерного типа. Об этом сказано в сообщении в его Телеграм-канале.
В сообщении сказано, что администрация колонии ИК-3 под Смоленском перевела Яшина* из ШИЗО в ПКТ.

Экс-мундеп отметил, что ПКТ чем-то напоминает тюрьму строгого режима.

22 мая стало известно, что Яшина* поместили в ШИЗО на 15 суток. Во ФСИН подчеркнули, что такое решение было принято из-за регулярных нарушений заключённым правил внутреннего распорядка в колонии.

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к восьми с 8,5 колонии общего режима по делу о распространении фейков о ВС РФ. Помимо этого, политику запретили на протяжении 4-х лет администрировать сайты. Согласно приговору судьи, время, проведенное им в СИЗО, засчитывается в срок наказания из расчета день за полтора.

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Роспотребнадзор выявил производителей еды, которой массово отравились россияне
Роспотребнадзор установил производителей опасной еды, вызывающей ботулизм
19 июня 2024, 04:04

Фото: istock/Natalia Kirsanova

Специалисты смогли установить производителей и поставщиков еды, после употребления которой жители Москвы и других регионов заболели ботулизмом. В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что источником заражения стала продукция «Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке».
В надзорном органе отметили, что ООО «Локалкитчен» и ООО «САВОН-К», которые являются основными изготовителями продукции, не подавали уведомления о начале своей деятельности и выпускали опасную продукцию. Предприятия находились рядом с действующими свалками.

Представители Роспотребнадзора подчеркнули, что более 172 тонн опасной продукции изъяли из оборота.

Напомним, в Москве к врачам с симптомами отравления и подозрением на ботулизм обратились более 120 человек. Сейчас 55 человек находятся в тяжёлом состоянии. Помимо этого, 12 пациентов попали в реанимацию с признаками ботулизма в Нижегородской области. Аналогичные инциденты произошли и в Казани.

Ботулизм – это инфекционное заболевание, возникающее при употреблении продуктов, содержащих соответствующий возбудитель. Характеризуется поражением нервной системы, от человека к человеку не передаётся.

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#болезни
#роспотребнадзор
#еда
#отравление
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Бывшего совладельца крупных лизинговых компаний Тайчера задержали в Москве
Экс-совладельца крупных лизинговых компаний Тайчера задержали в Москве
19 июня 2024, 02:33

Фото:istock/blinow61

Правоохранители задержали бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Бизнесмена задержали утром 18 июня, в это же время шли обыски и выемка документов в «СГ-Транс». Силовики задержали еще пять человек по тому же делу, что и Тайчера.

В свою очередь Telegram-канал Vgudok сообщил, что бизнесмен был задержан сотрудниками ФСБ в одном из российских аэропортов. Также силовики задержали членов совета директоров «Трансфин-М» Александра Голанда и Ивана Благодатских. По информации газеты «Коммерсантъ», именно они купили лизинговую компанию после выхода Тайчера из ее капитала.

Ранее стало известно, что в Италии задержали основателя портала «Право.ру» и бывшего вице-губернатора Кемеровской области Дмитрия Чиракадзе. Его подозревают в организации побега сына экс-губернатора Красноярского края из-под домашнего ареста.

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#фсб
#деньги
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У берегов Йемена затонуло торговое судно
UKMTO: у берегов Йемена затонуло торговое судно
19 июня 2024, 01:47

Фото: istock / djtrener

В Красном море затонул корабль, атакованный 12 июня вблизи побережья йеменского портового города Ходейда. Сведенья предоставил Центр координации морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO), передает ТАСС.
В месте, где последний раз было замечено судно, нашли нефть и обломки. Предположительно, корабль потерпел крушение.

Согласно информации компании Ambrey, которая специализируется на морской безопасности, речь идет о грузовом судне Tutor, принадлежащем греческой компании и следовавшем в Индию через Красное море под флагом Либерии.

Как сообщает управление UKMTO, на судне, которое находилось в 66 морских милях (106 км) к юго-западу от йеменского порта Ходейда разгорелся пожар после попадания в него двух снарядов.

Позже поступали данные о попадании третьего снаряда, но огонь удалось взять под контроль, и судно продолжило путь к следующему порту захода. По данным ведомства, 15 июня с судна был эвакуирован экипаж.

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#нефть
#контроль
#компании
#крушение
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В Ингушетии нашли дом одного из террористов из СИЗО Ростова
Дом одного из террористов из ростовского СИЗО оказался заброшенным
19 июня 2024, 00:05

Фото: istock / Thomas Bullock

Частный дом, в котором проживал Малик Гандалоев, один из предполагаемых захватчиков заложников в СИЗО Ростова, сейчас заброшен. Об этом стало известно корреспонденту РИА Новости, который побывал в одном из сел Малгобекского района Ингушетии.
«Кирпичный дом выглядит заброшенным, и складывается ощущение, что там никто не живет. Ворота старые, забор местами почернел <...> Неподалеку, в паре километров, живут родители Гандалоева — тоже в частном доме», — рассказал журналист.
Также сообщается, что в соседнем доме находится дом дяди Гандалоева, но в тот момент никого из взрослых там не было.

Утром 16 июня заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух работников ФСИН. Нападавшие назвались сторонниками ИГИЛ*. Часть из них были осуждены за подготовку террористического акта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году.

Преступники потребовали автомобиль и освобождения. По информации журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры, чтобы осуществить задуманное. Выждав подходящий момент, они выбили преграду, проникли во двор, а затем вошли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.

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*запрещенная в России террористическая организация
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