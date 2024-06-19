Суд вынес приговор избившему россиянку американцу Блэку

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Первомайский районный суд Владивостока приговорил военнослужащего США Гордона Блэка к 3-м годам и 9-ти месяцам колонии общего режима по делу об угрозе убийством и краже. Об этом информирует корреспондент РИА Новости из судебного зала.
«Назначить наказание в виде лишения свободы 3 года 9 месяцев», — вынесла приговор судья.Американец будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Блэк был задержан во Владивостоке из-за избиения женщины и похищения у нее денег. Военнослужащий США сказал, что взял деньги у своей девушки после драки, которую она, по словам американца, сама спровоцировала. Мужчина подчеркнул, что деньги же он вернул на следующий день.
Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее и в апреле 2024 года возвращался домой в форт Кавазос в Техасе, но по пути заехал во Владивосток к своей девушке Александре Ващук. По данным NBC News, военный приехал в РФ без разрешения начальства.
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