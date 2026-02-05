Достижения.рф

Выяснилось число пострадавших при взрыве цистерны с бензином на АЗС в ХМАО

Mash: При взрыве цистерны с бензином на АЗС в ХМАО пострадали два человека
Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Два человека получили травмы при взрыве цистерны с бензином на АЗС в ХМАО. Об этом пишет телеграм-канал Mash.



Уточняется, что на территории заправки в посёлке Солнечный Сургутского района загорелся бензовоз. Спасатели ликвидировали пожар на площади 150 м².

Среди пострадавших — пожарный, участвовавший в тушении цистерны. После взрыва его и ещё одного мужчину отбросило взрывной волной, обоим оказывают медицинскую помощь.

Ранее также о происшествии информировал телеграм-канал SHOT. На месте сейчас работают оперативные службы.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0