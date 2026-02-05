Выяснилось число пострадавших при взрыве цистерны с бензином на АЗС в ХМАО
Два человека получили травмы при взрыве цистерны с бензином на АЗС в ХМАО. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Уточняется, что на территории заправки в посёлке Солнечный Сургутского района загорелся бензовоз. Спасатели ликвидировали пожар на площади 150 м².
Среди пострадавших — пожарный, участвовавший в тушении цистерны. После взрыва его и ещё одного мужчину отбросило взрывной волной, обоим оказывают медицинскую помощь.
Ранее также о происшествии информировал телеграм-канал SHOT. На месте сейчас работают оперативные службы.
