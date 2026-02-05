Выяснилось число пострадавших при взрыве цистерны с бензином на АЗС в ХМАО

05 февраля 2026, 12:04

Mash: При взрыве цистерны с бензином на АЗС в ХМАО пострадали два человека

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Два человека получили травмы при взрыве цистерны с бензином на АЗС в ХМАО. Об этом пишет телеграм-канал Mash.