Воспитательница задержала пытавшегося попасть в детсад с ножом пьяного мужчину в Оренбуржье
Мужчина с ножом попытался проникнуть в детский сад в Оренбургской области. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».
По словам очевидцев, он выломал дверь и вошёл в учреждение. На пути нападавшего оказалась воспитательница Лия Г. Она сумела удержать мужчину до приезда полиции. Как сообщил глава города, никто не пострадал.
Ранее сообщалось о похожем инциденте в подмосковном Долгопрудном. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, который пытался попасть в дошкольное заведение. По данным очевидцев, он был пьяным, находился в нижнем белье и приставал к прохожим.
Затем фигурант попытался проникнуть внутрь, а после неудачи — сбежал. Позже его нашли по приметам.
