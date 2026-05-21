Суд в Приморье взыскал с гражданина Кореи 6,8 млн рублей за мускус кабарги
Руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева сообщила, что суд взыскал с уроженца Республики Корея 6,84 миллиона рублей за незаконную перевозку 38 фрагментов мускусных желез кабарги. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Оленевой, иск подало министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края. Она уточнила, что 2 февраля 2026 года иностранец перевозил мускус в районе железнодорожного вокзала во Владивостоке без разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Партизанский городской суд удовлетворил требования министерства. Кроме суммы ущерба, взыскали с гражданина Республики Корея госпошлину. Решение в части 6,84 миллиона рублей обратили к немедленному исполнению.
Кабарга — небольшое парнокопытное животное, похожее на безрогого оленя. Мускус получают из железы самцов. Его используют в восточной медицине и парфюмерной промышленности. Кабарга входит в Конвенцию СИТЕС о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
