Трое ялтинцев шантажировали женатого приятеля после съемки порно с подростком
Троих жителей Ялты задержали после того, как они сняли интимное видео со школьницей, а затем шантажировали им женатого знакомого. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на волне».
По версии следствия, злоумышленники установили скрытую камеру в квартире на улице Кирова. Записав близость мужчины с 15-летней девочкой, фигуранты потребовали от него три миллиона рублей, угрожая распространить видео. При этом, как отмечается, подросток знал об их плане и помог его реализовать.
Всех подозреваемых задержали. Им вменяют изготовление порнографии с участием несовершеннолетней. В отношении их приятеля-педофила возбудили уголовное дело о развратных действиях в отношении подростка.
