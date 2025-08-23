Суд в США отказал в УДО пожизненно осужденному за убийство родителей

23 августа 2025, 08:29

Суд в США отказал Менендесу, пожизненно осужденному за убийство родителей, в УДО

Фото: iStock/FOTOKITA

Суд в США отказал в условно-досрочном освобождении Лайлу Менендесу, пожизненно осужденному по громкому делу об убийстве его родителей более 30 лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.