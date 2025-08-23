Суд в США отказал в УДО пожизненно осужденному за убийство родителей
Суд в США отказал в условно-досрочном освобождении Лайлу Менендесу, пожизненно осужденному по громкому делу об убийстве его родителей более 30 лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Издание Washington Post ранее сообщило, что брату осужденного, Эрику Менендесу, было отказано в условно-досрочном освобождении.
Братья Лайл и Эрик Менендесы получили пожизненные сроки за убийство своих родителей в 1989 году. Они утверждали, что на протяжении многих лет подвергались сексуальному и физическому насилию со стороны отца, а мать не проявляла к этому никакого внимания.
Доказательства насилия не были допущены к обсуждению в суде 1996 года. В октябре прошлого года окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон выступил с требованием пересмотреть приговоры братьев.
