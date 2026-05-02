В канаве под Петербургом нашли расчленённое тело мужчины в пяти пакетах
Во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили расчленённое тело мужчины. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Местные жители нашли пять полиэтиленовых пакетов с фрагментами тела в канаве с водой между посёлком имени Свердлова и карьером Мяглово. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия.
Специалисты изъяли все пакеты и направили останки на судебно-медицинскую экспертизу. Эксперты установят личность погибшего, точную причину гибели и давность наступления смерти. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего. Полиция разыскивает возможных свидетелей преступления.
Читайте также: