Суд в ЮАР приговорил девять человек почти к 11 тысячам годам тюрьмы

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Суд в провинции Гаутенг в Южно-Африканской Республике вынес приговор девятерым лицам, осужденным по 391 пункту обвинения в отмывании денег, мошенничестве и подделке документов, пишет РИА Новости.
Тринадцать обвиняемых в общей сложности получили 10 939 лет лишения свободы за указанные преступления, включая отмывание денег, мошенничество, подделку документов и разглашение информации.
Двое из них скончались во время судебного процесса, а двое выступили в качестве свидетелей. Обвиняемые были также признаны виновными в нарушении законов о регистрации рождения и смерти, идентификации, адвокатах, а также в содействии другим лицам в получении выгоды от незаконной деятельности.
Всего против них возбуждено 23 уголовных дела, связанных с мошенническими действиями по возврату налога на добавленную стоимость. Ущерб налоговой службе ЮАР составил 300 миллионов рандов (около 15,9 миллиона долларов).
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Двое из них скончались во время судебного процесса, а двое выступили в качестве свидетелей. Обвиняемые были также признаны виновными в нарушении законов о регистрации рождения и смерти, идентификации, адвокатах, а также в содействии другим лицам в получении выгоды от незаконной деятельности.
Всего против них возбуждено 23 уголовных дела, связанных с мошенническими действиями по возврату налога на добавленную стоимость. Ущерб налоговой службе ЮАР составил 300 миллионов рандов (около 15,9 миллиона долларов).
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Артем Кузьмин