Поставщик бронежилетов для Минобороны обвинили в мошенничестве

Фото: iStock/Josiah S
Компания, поставляющая средства индивидуальной бронезащиты для Министерства обороны РФ, подозревается в мошенничестве при поставке бронежилетов военнослужащим в зоне проведения специальной военной операций (СВО), сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Глава ООО «ГК Пикет» Андрей Есипов обвиняется в хищении 2 миллиардов рублей у Министерства обороны РФ во время исполнения контрактов на поставку 20 тысяч комплектов различных бронежилетов.
По версии следствия, подозреваемый Есипов получил для передачи армии продукцию, которая не соответствовала условиям контракта, но все же передал ее по указанной в документе цене. Есипов утверждает, что невиновен и что его подставил бывший сотрудник компании. По его словам, испытания бронежилетов проходили в условиях, на которые его компания не могла повлиять, а его честность якобы готовы были гарантировать некие генералы, с которыми ему не разрешили контактировать.
Ранее «Радио 1» сообщалось, что Басманный суд арестовал крымского бизнесмена Азарова за мошенничество.
Читайте также:
На Украине заявили, что Германия и США не желают принимать страну в НАТО
Граждане Таджикистана больше не смогу въехать на территорию страны, заявил Эрдоган
«Кощунство»: МИД о материале Foreign Policy про теракт в «Крокусе»
По версии следствия, подозреваемый Есипов получил для передачи армии продукцию, которая не соответствовала условиям контракта, но все же передал ее по указанной в документе цене. Есипов утверждает, что невиновен и что его подставил бывший сотрудник компании. По его словам, испытания бронежилетов проходили в условиях, на которые его компания не могла повлиять, а его честность якобы готовы были гарантировать некие генералы, с которыми ему не разрешили контактировать.
Ранее «Радио 1» сообщалось, что Басманный суд арестовал крымского бизнесмена Азарова за мошенничество.
Читайте также:
На Украине заявили, что Германия и США не желают принимать страну в НАТО
Граждане Таджикистана больше не смогу въехать на территорию страны, заявил Эрдоган
«Кощунство»: МИД о материале Foreign Policy про теракт в «Крокусе»
Александр Климов