Поставщик бронежилетов для Минобороны обвинили в мошенничестве

Двух дочерей директора департамента по организации и контролю закупочной деятельности Мособлэнерго Анастасии Мартыненко наградили за помощь в эвакуации посетителей во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.