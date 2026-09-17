Суд в Забайкалье изъял iPhone у женщины за фейковое фото медведя

17 сентября 2026, 14:47

Фото: iStock/USO

Мировой суд в Дульдургинском округе Забайкальского края оштрафовал местную жительницу и конфисковал ее iPhone 11 за публикацию недостоверной информации о медведе. Об этом сообщает администрация Дульдургинского округа.