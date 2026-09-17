Суд в Забайкалье изъял iPhone у женщины за фейковое фото медведя
Мировой суд в Дульдургинском округе Забайкальского края оштрафовал местную жительницу и конфисковал ее iPhone 11 за публикацию недостоверной информации о медведе. Об этом сообщает администрация Дульдургинского округа.
Женщина разместила в соцсети снимок хищника с утверждением, что зверь пришел в один из населенных пунктов. Запись быстро разошлась по местным чатам и встревожила жителей.
Позднее выяснилось, что изображение создали с помощью цифровых инструментов. В отношении автора публикации возбудили административное дело по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ.
Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере тридцати тысяч рублей. Телефон, с помощью которого она сгенерировала фальшивую фотографию, изъяли в доход государства.
При встрече с медведем главное — не паниковать и не пытаться убежать: зверь значительно быстрее человека, а бег может спровоцировать преследование. Не смотрите ему прямо в глаза, не делайте резких движений и не поворачивайтесь спиной. Спокойно говорите ровным голосом, медленно увеличивайте дистанцию, отходя боком или пятясь, и дайте животному возможность уйти. Если медведь не заметил вас, тихо отступите тем же путём, которым пришли. Не приближайтесь к медвежатам, туше животного, добыче или месту кормёжки — рядом может находиться взрослая медведица.
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