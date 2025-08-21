В Краснодаре мужчина заказал убийство подруги жены, настроившей ее против мужа

Достижения.рф

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Краснодаре мужчина заказал убийство подруги жены, которая настроила супругу против мужа. Об этом сообщает telegram-канал 112.



Как оказалось, мужчина решил заказать убийство женщины, так как считал, что она настроила его бывшую жену против него. Для поиска киллера он обратился за помощью к знакомому, который вместо преступления пошел в полицию.

Далее мужчина действовал совместно с полицейскими. Он сказал другу, что нанял киллера за миллион рублей. Чтобы тот совершил убийство, ему нужно передать 500 тысяч авансом, что злоумышленник и сделал.

После мужчине показали постановочное фото убитой, а он в свою очередь передал оставшуюся сумму. В итоге экс-супруг был задержан правоохранителями.

Иван Мусатов

