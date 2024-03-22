Суд вынес приговор боевикам «Азова»* за жестокое обращение с мирными населением

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Верховный суд ДНР вынес приговор десяти боевикам украинского националистического полка "Азов"* за жестокое обращение с мирным населением. Об этом сообщает СК России в Телеграм-канале.
По информации СКР, с 7 марта по 15 апреля 2022 года военные обстреливали из минометов VZ-82 калибра 120 миллиметров по жилому массиву на западне Мариуполя. Суммарно были израсходованы порядка 100 мин.
Помимо этого, 15 апреля 2022 года боевикам поступил приказ об отходе на завод «Азовсталь», после чего они привели в неисправность свои минометы и отправились пешей колонной на территорию завода. 18 мая 2022 года более 300 военных покинули территорию предприятия, сложили оружие и сдались в плен ВС РФ.
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Помимо этого, 15 апреля 2022 года боевикам поступил приказ об отходе на завод «Азовсталь», после чего они привели в неисправность свои минометы и отправились пешей колонной на территорию завода. 18 мая 2022 года более 300 военных покинули территорию предприятия, сложили оружие и сдались в плен ВС РФ.
«Приговором суда фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на длительные сроки», — указано в сообщении.Военные получили сроки от 22 лет и 2 месяцев до 22 лет и 6 месяцев колонии строго режима.
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Алина Юрчак