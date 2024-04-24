Хинштейн: участвовавшего в СВО добровольца из Сербии могут посадить на 25 лет

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Добровольцу из Сербии, участвующему в СВО на стороне российских войск, грозит депортация на родину и тюремное заключение на 25 лет по статье о наёмничестве. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Отмечается, что военнослужащий Александр Йокич участвовал в освобождении Мариуполе, сражался на Угледарском направлении. Он награждён Георгиевским крестом IV и III степени и медалью «За освобождение Мариуполя». В ходе боёв он получил ранение.
По словам Хинштейна, военному четыре года отказывали в получении российского гражданства. Всё из-за того, что он подписывал контракт с ДНР, а не напрямую с Минобороны России. При этом депутат подчеркнул, что не видит оснований в отказе, поскольку республика входит в состав РФ.
Хинштейн заявил, что иностранцы, рискующие своей жизнью ради России, не будут брошены. В связи с этим он анонсировал законопроект, который вскоре будет внесён в Госдуму. Согласно этому документу, предлагается запрещать выдавать другим странам иностранцев-ветеранов, если им грозит преследование за участие в СВО.
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По словам Хинштейна, военному четыре года отказывали в получении российского гражданства. Всё из-за того, что он подписывал контракт с ДНР, а не напрямую с Минобороны России. При этом депутат подчеркнул, что не видит оснований в отказе, поскольку республика входит в состав РФ.
Хинштейн заявил, что иностранцы, рискующие своей жизнью ради России, не будут брошены. В связи с этим он анонсировал законопроект, который вскоре будет внесён в Госдуму. Согласно этому документу, предлагается запрещать выдавать другим странам иностранцев-ветеранов, если им грозит преследование за участие в СВО.
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Анастасия Чинкова