Суд вынес приговор киллеру, расправившемуся с бизнесменом в центре Москвы

13 августа 2025, 14:46

Суд приговорил к 12 годам колонии киллера, убившего бизнесмена Камаряна в Москве

Фото: iStock/Zolnierek

Московский городской суд вынес приговор уроженцу Армении Айрику Ервадяну, признанному виновным в убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна. Об этом сообщает РЕН ТВ.