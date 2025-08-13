Суд вынес приговор киллеру, расправившемуся с бизнесменом в центре Москвы
Суд приговорил к 12 годам колонии киллера, убившего бизнесмена Камаряна в Москве
Московский городской суд вынес приговор уроженцу Армении Айрику Ервадяну, признанному виновным в убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что мужчина был приговорён к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Ервадян признал свою вину, однако отрицал, что совершил убийство по заказу за денежное вознаграждение.
Напомним, что 2 июля 2022 года Ервадян несколько раз выстрелил в бизнесмена, который проводил вечер в компании 22-летней девушки в ресторане в центре Москвы. Киллер поджидал пару в арке неподалёку от заведения.
