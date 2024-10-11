Суд в Приморье вынес приговор подросткам, избившим и ограбившим участника СВО

Фото: istock/Vladimir Cetinski
Уссурийский районный суд вынес приговор четверым подросткам, обвиняемым в избиении и ограблении участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает объединенная пресс-служба краевой судебной системы, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в конце января, когда подростки под предлогом мнимого долга проникли в квартиру мужчины, избили его и похитили имущество на сумму 7 тысяч рублей. В результате было возбуждено уголовное дело о грабеже, а также инициировано расследование по факту халатности в работе системы профилактики.
Сообщается, что 14 февраля суд арестовал подростков на 1 месяц и 15 суток, а 26 марта троим из них продлили срок содержания под стражей, в то время как одного отправили под домашний арест.
Согласно решению суда, одному из подсудимых назначен срок на 2 года 15 дней, двоим – по 2 года, а одному – 1 год 10 месяцев. Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в загородном коттедже во Владимирской области 46-летний айти-инженер Виталий убил свою супругу Елену в ходе конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что 14 февраля суд арестовал подростков на 1 месяц и 15 суток, а 26 марта троим из них продлили срок содержания под стражей, в то время как одного отправили под домашний арест.
Согласно решению суда, одному из подсудимых назначен срок на 2 года 15 дней, двоим – по 2 года, а одному – 1 год 10 месяцев. Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в загородном коттедже во Владимирской области 46-летний айти-инженер Виталий убил свою супругу Елену в ходе конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова