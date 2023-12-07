Суд вынес приговор мужчине, зарубившему подругу топором

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Житель Нижегородской области, который из ревности зарубил подругу топором, будет отбывать наказание в колонии строгого режима в течение 8,5 лет. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Отмечается, что судом вынесен приговор, согласно которому мужчина будет находиться в колонии строгого режима в течение восьми лет и шести месяцев.
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