Суд вынес приговор обвиненной в экстремизме «ведьме» Алене Полынь
Суд Московской области приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима Елену Суликову, известную как Алена Полынь, лидера оккультной группы «Империя сильнейших ведьм». Об этом сообщили в СК РФ.
Уточняется, что приговор еще не вступил в законную силу. Суликову задержали в июне прошлого года по делам об экстремизме и оскорблении религиозных чувств.
Следствие утверждает, что она продавала и распространяла литературу с призывами к насилию в адрес представителей Русской православной церкви. Кроме того, ей вменяют торговлю личными консультациями, курсами по магии и колдовской атрибутикой.
В Ивантеевке Суликова, по данным следствия, открыла так называемый «Международный университет магии и колдовства».
