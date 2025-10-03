Достижения.рф

Суд вынес приговор обвиненной в экстремизме «ведьме» Алене Полынь

Подмосковный суд дал Алене Полынь 2 года по обвинению в экстремизме
Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Суд Московской области приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима Елену Суликову, известную как Алена Полынь, лидера оккультной группы «Империя сильнейших ведьм». Об этом сообщили в СК РФ.



Уточняется, что приговор еще не вступил в законную силу. Суликову задержали в июне прошлого года по делам об экстремизме и оскорблении религиозных чувств.

Следствие утверждает, что она продавала и распространяла литературу с призывами к насилию в адрес представителей Русской православной церкви. Кроме того, ей вменяют торговлю личными консультациями, курсами по магии и колдовской атрибутикой.

В Ивантеевке Суликова, по данным следствия, открыла так называемый «Международный университет магии и колдовства».

Никита Кротов

