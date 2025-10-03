Суд вынес приговор обвиненной в экстремизме «ведьме» Алене Полынь

03 октября 2025, 16:54

Подмосковный суд дал Алене Полынь 2 года по обвинению в экстремизме

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Суд Московской области приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима Елену Суликову, известную как Алена Полынь, лидера оккультной группы «Империя сильнейших ведьм». Об этом сообщили в СК РФ.