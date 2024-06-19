Суд вынес приговор обвиняемым в покушении на экс-главу ДНР Захарченко

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры фигурантам покушения на бывшего главу ДНР Александра Захарченко , а также организаторам убийства командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (известного под позывным «Моторола»). Им назначили наказание от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Ростовской области.
В зависимости от совершенных деяний подсудимым назначены различные сроки, а организатор террористического сообщества Александр Погорелов осужден на пожизненное лишение свободы. Согласно материалам дела, Погорелов обучался правилам обращения с оружием и взрывчатыми веществами на полигоне в Киеве. В 2016 году он участвовал в организации взрыва, в результате которого погибли командир войсковой части ВС ДНР Арсен Павлов (позывной «Моторола») и военнослужащий этого подразделения Евгений Гадлия. Погорелов установил взрывчатку в лифте дома проживания одного из погибших. Также с июня по август 2017 г. Погорелов участвовал в посягательстве на жизнь главы ДНР Александра Захарченко, однако подложенное им взрывное устройство было обнаружено сотрудниками полиции.
Тем же приговором осуждены обвиняемые в шпионаже и участии в террористической деятельности Артем Ена, Василий Чурилов и Александр Тимошенко. Они получили 17, 13 и 12 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Читайте также
Следователи установят причастных к гибели корреспондента Никиты Цицаги в ДНР
При обстреле со стороны ВСУ Петровского района ДНР погибли два пожилых человека
Суд вынес приговор избившему россиянку американцу Блэку
Олег Дикий