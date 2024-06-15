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При обстреле со стороны ВСУ Петровского района ДНР погибли два пожилых человека

15 июня 2024, 13:12
Фото:istockphoto/victorass88

Фото:istockphoto/victorass88

Жизни двух пожилых людей унес обстрел Петровского района Донецка со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Градоначальник уточнил, что данные жертв уточняются.


«По предварительной информации, в результате обстрела Петровского района во дворе дома по улице Июльской погибли двое пожилых людей – мужчина и женщина», – говорится в публикации.

Перед этим сообщалось об обстрелах Петровского района города. Район находится на западной окраине Донецка, которая является самой удаленной от центра частью города. Начиная с 2014 года, когда Донецкая народная республика стала независимой от киевских властей, Петровский район регулярно обстреливается боевиками ВСУ.

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США выделят Украине $1,5 млрд на восстановление энергетики и гуманитарные нужды
15 июня 2024, 14:10

Фото: istock/Yaraslau Mikheyeu

США направят Украине более 1,5 миллиарда долларов в виде военной помощи, которую предоставят на мирном саммите в Швейцарии. Средства пойдут на гуманитарные нужды, энергетический сектор и обеспечение гражданской безопасности страны. Об этом заявила вице-президент Камала Харрис.
«Соединенные Штаты выделят свыше 1,5 миллиарда долларов через USAID [Агентство США по международному развитию] и Госдепартамент для помощи народу Украины», — сказала Харрис.
Сообщение об этом опубликовано на сайте Белого дома.

USAID объявило о предоставлении 500 миллионов долларов нового финансирования для поддержки энергетической отрасли Украины. Также 324 миллиона долларов из ранее заявленных средств будут перенаправлены на срочные энергетические нужды страны.

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В городе Миргороде Полтавской области произошел взрыв
15 июня 2024, 13:44

Фото: iStock/aapsky

Утром 15 июня в Миргороде Полтавской области Украины прогремел взрыв. Об этом сообщил украинский портал «Страна».
Местные жители рассказали о звуке взрыва. Незадолго до этого Воздушные силы сообщали о ракетах, направляющихся к городу. Журналисты подчеркнули, что в Миргороде находится военный аэродром. Власти пока не дали официальных комментариев по этому поводу.

В ночь на 15 июня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Первым в красной зоне оказался Киев, где сирены начали звучать в 02:11 (мск).

14 июня «Страна.ua» информировала о взрывах в Киеве. В городе также объявляли воздушную тревогу и работала система противовоздушной обороны (ПВО).

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ВСУ признали напряженную ситуацию на Красноармейском направлении
15 июня 2024, 12:58

Фото: iStock/Jakub Laichter

Генштаб ВСУ в субботу сообщил, что самая напряженная ситуация сложилась на Красноармейском направлении на территории ДНР, подконтрольной Киеву.
«Как и в предыдущие сутки, наибольшая напряженность наблюдается на Покровском (украинское название Красноармейска) направлении», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Генштаба.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 5 июня отметил сложную обстановку на Кураховском, Купянском, Харьковском направлениях, а также на Красноармейском направлении в ДНР. Генштаб ВСУ ранее также признавал сложную оперативную ситуацию на Харьковском направлении и отмечал «тактический успех» российских войск.

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Подполье: Войска РФ уничтожили склад ВСУ и артиллерийскую установку в Гуляйполе
15 июня 2024, 12:52

Фото: istockphoto/MikeMareen

Российские военные уничтожили склад ВСУ и артиллерийскую установку вместе с расчётом в подконтрольном Киеву городе Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что удар был нанесён авиационными ракетами. В результате этого взлетел на воздух склад на окраине города в посёлке Железнодорожное неподалёку от нефтебазы. Кроме того, российские беспилотники атаковали закрытую территорию рядом с газораспределительной станцией на юго-востоке города. Ударом артиллерии ВС РФ была уничтожена артиллерийская установка и её расчёт, добавил подпольщик.

Также Лебедев рассказал о серии ударов, нанесённых российскими войсками по месту дислокации частей ВСУ в селе Малая Токмачка и по заводу военной техники в городе Орехов в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Он отметил, что в Орехове удар пришёлся по территории, где установлена радиовышка.

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#киев
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ГСЧС Украины сообщила о ликвидации пожара на промышленном объекте под Киевом
Спасатели затушили пожар на промышленном объекте под Киевом спустя четверо суток
15 июня 2024, 12:06

Фото:istockphoto/Faustino Carmona Guerrero

Топливную инфраструктуру аэропорта Борисполя потушили украинские пожарные на четвертые сутки. Об этом в Telegram-канале сообщила госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
«Киевская область: 15 июня в 7.21 (совпадает с мск — Прим. ред.) ликвидирован пожар на промышленном предприятии, возникший 12 июня», – говорится в сообщении ведомства.

Изначально сообщалось о возгорании промышленного объекта в Киевской области, также украинские СМИ сообщали о взрывах. Позже Telegram-канал «Военкоры Русской весны» уточнил, что речь идет о топливной инфраструктуре аэропорта Борисполя. Пожар начался из-за упавших обломков. В ликвидации огня участвовали 249 спасателей и 98 единиц техники.

Кроме того, военный эксперт Олег Глазунов в беседе с «Лентой.ру» говорил, что удар со стороны ВС РФ по бориспольской авиагавани нанес урон Украине. Он отмечал, что атаки таких объектов помогают приблизить победу, поэтому их будут совершать и далее.

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#новости
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Названа одна из самых уязвимых украинских авиабаз
Forbes: ВСУ держат истребители на уязвимом аэродроме Долгинцево
15 июня 2024, 11:32

Фото: iStock/Dragunov1981

Украинские вооруженные силы продолжают размещать истребители на одной из самых уязвимых авиабаз, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
Речь идет об авиабазе Долгинцево, расположенной недалеко от Кривого Рога. Экс отмечает, что ВСУ рискуют, держа там пригодные для полетов самолеты Су-25.

«На видео видно, как один из "Ланцетов" направляется к припаркованному Су-25 и разрушает его», — пишет он, добавляя, что нет оснований полагать, что Су-25 был приманкой.
Экс подчеркивает, что эта авиабаза неоднократно подвергалась атакам российских войск. Несмотря на это, ВСУ продолжают размещать на ней свою технику.

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«Очень сильно надломила»: Рогов о боевом духе ВСУ после потери Работино
Рогов рассказал о боевом духе боевиков ВСУ после потери пункта Работино
15 июня 2024, 11:25

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Боевой дух украинских неонацистов надломила потеря населенного пункта Работино на Запорожском фронте. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что боеспособность боевиков ВСУ снижается.
«По Запорожскому фронту у противника резко упал морально-боевой дух. Потеря Работино очень сильно надломила общее психологическое состояние украинских боевиков. Идет снижение боеспособности ВСУ», – прокомментировал Рогов.

По словам чиновника, враг в попытках хоть как-то исправить свое положение привлекает на помощь пропагандистов, а также боевых психологов, однако все тщетно.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, попутно предлагая киевскому режиму дипломатическое решение конфликта, но Киев отвергает любые предложения российской стороны.

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Военнопленный Водян: Наёмники из Польши и США штурмовали позиции РФ в ДНР
15 июня 2024, 10:44

Фото: istockphoto/breakermaximus

Американские и польские наёмники принимали участие в штурмах российских позиций в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал украинский военнопленный Юрий Водян.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что в основном наёмники были пулемётчиками и штурмовиками. Между собой они общались на английском языке. Пленный вспомнил, что у иностранных наёмников имелись привилегии по зарплате. Если боец ВСУ, находясь на линии боевого соприкосновения, получал 120 тысяч гривен (около трёх тысяч долларов США), то иностранный наёмник — от пяти до семи тысяч долларов.

Кроме того, вспоминает Водян, в отличие от украинских военных, наёмники могли в любой момент уехать. По его словам, некоторые так и делали. Просто разрывали контракт, собирали вещи и уезжали. Солдаты ВСУ такой возможности, конечно, не имели.

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«Вспыхнул, как спичка»: подробности уничтожения танка Abrams в ДНР — видео
Минобороны: под Авдеевкой подбитый танк Abrams загорелся и проехал 300 метров
15 июня 2024, 10:37

Фото: istockphoto/breakermaximus

Американский танк Abrams загорелся и проехал 300 метров под Авдеевкой Донецкой народной республики. Об этом сообщили в Минобороны России, предоставив видеозапись с подробностями. По экипажу танка и по самой бронетехнике работали FPV-дронами.
«Первым снарядом попали ему под башню в район боекомплекта. Он загорелся, проехал метров 300, свернул в лесополосу, и экипаж покинул боевую машину», – рассказал инженер расчета FPV-дронов с позывным «Алтай».

Ранее в Минобороны докладывали, что американский Abrams на авдеевском направлении «вспыхнул, как спичка».

До этого президент России Владимир Путин на встрече с участниками кадровой программы «Время героев» объяснял, что Россия вынуждена отвести линию фронта под Харьковом, чтобы снизить удары со стороны украинских боевиков по Белгороду.

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