При обстреле со стороны ВСУ Петровского района ДНР погибли два пожилых человека

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Жизни двух пожилых людей унес обстрел Петровского района Донецка со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Градоначальник уточнил, что данные жертв уточняются.
«По предварительной информации, в результате обстрела Петровского района во дворе дома по улице Июльской погибли двое пожилых людей – мужчина и женщина», – говорится в публикации.
Перед этим сообщалось об обстрелах Петровского района города. Район находится на западной окраине Донецка, которая является самой удаленной от центра частью города. Начиная с 2014 года, когда Донецкая народная республика стала независимой от киевских властей, Петровский район регулярно обстреливается боевиками ВСУ.
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Никита Кротов