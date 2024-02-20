В Новосибирской области мужчине дали 13,5 лет за стрельбу по полиции из квартиры

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Новосибирский областной суд назначил 13,5 лет колонии строгого режима мужчине, открывшему стрельбу из квартиры в сторону прибывших сотрудников полиции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на СУСК по региону.
«Доказательства признаны присяжными заседателями и судом достаточными для вынесения обвинительного вердикта и приговора 61-летнему жителю Мошковского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), частью 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве)», — сообщает ведомство.По информации содействия, днем 28 марта 2023 года в поселке Октябрьском женщина вызвала полицейских, сообщив об угрозах убийства со стороны соседа, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.
«На основании вердикта суд назначил ему наказание в виде 13 лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, из которых первые три года отбывать в тюрьме», — сообщили в СУСК.
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Алина Юрчак