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В Новосибирской области мужчине дали 13,5 лет за стрельбу по полиции из квартиры

20 февраля 2024, 08:41
Фото: istock / artisteer

Фото: istock / artisteer

Новосибирский областной суд назначил 13,5 лет колонии строгого режима мужчине, открывшему стрельбу из квартиры в сторону прибывших сотрудников полиции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на СУСК по региону.

«Доказательства признаны присяжными заседателями и судом достаточными для вынесения обвинительного вердикта и приговора 61-летнему жителю Мошковского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), частью 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве)», — сообщает ведомство.
По информации содействия, днем 28 марта 2023 года в поселке Октябрьском женщина вызвала полицейских, сообщив об угрозах убийства со стороны соседа, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.


Правоохранители выехали на вызов и позвонили в квартиру новосибирца. Он открыл дверь и сделал несколько выстрелов в сторону силовиков, но, к счастью, ни в кого не попал. Помимо этого, он заявил полицейским, что квартира заминирована. Но прибывшие сапера выяснили, что заявление было ложным.

«На основании вердикта суд назначил ему наказание в виде 13 лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, из которых первые три года отбывать в тюрьме», — сообщили в СУСК.

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#суд
#квартира
#жизнь
#ук
#наказание
#рф
#стрельба
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В деревне под Подольском обнаружили нарколабораторию
20 февраля 2024, 09:20

Фото: iStock/Darwin Brandis

Лабораторию для изготовления наркотиков обнаружили полицейские в частном доме в деревне Северово городского округа Подольск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В доме полиция изъяла вакууматор, средства химической защиты, электронные весы, колбы и другое лабораторное оборудование, а также канистры с жидкостями и кристаллическими веществами. Экспертиза установила, что обнаруженная жидкость объёмом 23 литра является прекурсором для синтеза наркотиков», — говорится в сообщении.
Хозяином лаборатории оказался 21-летний гражданин одной из стран Прибалтики. Он признался, что через мессенджер получил предложение заняться производством наркотиков, по указанию куратора арендовал деревенский дом и организовал нарколабораторию. Всё необходимое он получал через тайники-закладки.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере».

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#подольск
#криминал
#наркотики
#полиция
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Адвокат не был допущен к подзащитному и добился извинений через суд
В Петербурге суд обязал сотрудников полиции извиниться перед адвокатом
20 февраля 2024, 07:56

Фото: istock / AmnajKhetsamtip

В Санкт-Петербурге суд сотрудников правоохранительных органов принести извинению адвокату Адвокатской палаты Ленинградской области Алексею Калугину, которого в 2021 году не допустили к подзащитному в ОВД. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на Объединенную пресс-службу судов города.
Силовики обязаны в течении двух недель в письменном виде извиниться перед Калугиным.

Согласно материалам дела, Калугин защищал интересы координатора незарегистрированной партии «Другая Россия» Андрея Дмитриева, который был задержан 7 ноября 2021 года. Ему вменяли нарушение установленного порядка проведения демонстрации (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) и демонстрацию запрещённой символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Отмечается, что Калугин тогда предъявил ордер, а задержанный выразил желание воспользоваться помощью адвоката. Своими действиями полицейские лишили россиянина законной возможности на защиту.

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#суд
#россия
#нарушение
#полицейские
#коап
#рф
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Губернатор Богомаз: ПВО сбила ещё два дрона ВСУ над Брянской областью
20 февраля 2024, 06:56

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Дежурная система противовоздушной обороны сбила ещё два украинских беспилотника в Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз. Дроны, по его словам, были уничтожены над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом, жертв и разрушений при этом не зафиксировано.
Ранее глава Брянской области сообщил о сбитом над Погарским районом беспилотном летательном аппарате самолётного типа, принадлежащем Вооружённым силам Украины (ВСУ). Как и сейчас, пострадавших и разрушений не было.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#брянская область
#беспилотник
#всу
#дрон
#пво
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Bloomberg: Западные спецслужбы ликвидировали хакерскую группировку LockBit
20 февраля 2024, 05:48

Фото: iStock/gorodenkoff

Коалиция международных правоохранительных органов ликвидировала хакерскую группировку LockBit, cообщает агентство Bloomberg. В операции принимали участие правоохранители из 11 стран, включая представителей Федерального бюро расследований (ФБР) США и Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA)
Цель операции состояла в разрушении инфраструктуры LockBit. Было изъято 11 тысяч доменных имен, используемых группировкой для распространения программ-вымогателей.

Отмечается, что хакеры LockBit использовали вирусы-вымогатели, требующие оплаты от жертв для разблокировки файлов.

Ранее сообщалось, что хакерская группировка Killnet атаковала электронную базу НАТО, почти половина стала недоступна.

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#хакер
#сша
#великобритания
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В Челябинске свиньи проникли в магазин со спиртным, устроили погром и напились
20 февраля 2024, 05:05

Фото: iStock/undefined_undefined

Три молодых свиньи устроили погром и выпили алкоголь в челябинской «Пятёрочке», сообщает Lenta.ru. Свиньи разбили несколько бутылок коньяка и выпили их содержимое.





«В результате набега трёх поросят посетители и сотрудники "Пятёрочки" не пострадали. Причинен незначительный ущерб нескольким бутылкам горячительного. Сейчас животные покинули магазин, вероятно, отсыпаются», — рассказали в Х5 Retail Group.

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#животные
#алкоголь
#магазин
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У убитого в Испании перебежчика Максима Кузьминова нашли поддельные документы
EFE: Убитого лётчика-предателя Кузьминова идентифицировали благодаря фальшивке
20 февраля 2024, 02:53

Фото: iStock/Photitos2016

Застреленного в испанском городе Вильяхойоса российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова идентифицировали благодаря поддельному паспорту королевства. Об этом сообщило испанское новостное агентство EFE.
На теле погибшего в провинции Аликанте были обнаружены документы с фамилией украинца в возрасте 33 лет, в то время как Максиму Кузьминову было только 28 лет.

Напомним, ранее стало известно, что 17 февраля в Испании обнаружили труп Максима Кузнецова. Сообщалось, что в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. Иных подробностей смерти лётчика пока что не сообщается. Позже информацию о его смерти подтвердили в ГУР Украины.

В соседнем городе полицейские нашли сгоревшую машину, на которой могли передвигаться преступники, сообщают испанские СМИ.

В начале августа 2023 года Кузьминов угнал вертолёт Ми-8 из Курска и улетел на нём на Украину. Бывшие в составе экипажа 28-летний бортовой механик Никита Кирьянов и лётчик-штурман Хушбахт Турсунов ничего не знали о планах предателя. Они отказались сдаваться, после чего их расстреляли сотрудники Главного управления разведки Украины.

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#испания
#документы
#подделка
#лётчики
#убийство
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Богомаз: Над Брянской областью сбит беспилотник ВСУ, никто не пострадал
20 февраля 2024, 02:22

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Беспилотник сбили в небе над Брянской областью. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Погарского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал брянский губернатор.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#брянская область
#беспилотник
#всу
#украина
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Vice: В США полицейский испугался жёлудя и расстрелял свою же патрульную машину
20 февраля 2024, 01:39

Фото: iStock/vale_t

Помощник шерифа в американском штате Флорида Джесси Эрнандес открыл огонь по собственной же патрульной машине после того, как испугался звука упавшего на её крышу жёлудя. Как сообщает издание Vice, ситуация усугублялась тем, что в тот момент в автомобиле находился закованный в наручники задержанный.
Хотя инцидент произошёл ещё 12 ноября, офис шерифа округа Окалуза опубликовал видео с камеры наблюдения и отчет внутренних расследований лишь на этой неделе. Следователи, просматривавшие видео с камеры наблюдения Джесси Эрнандеса, увидели, как незадолго до того, как прозвучали выстрелы, жёлудь упал на крышу патрульной машины и отскочил от неё.



Когда Эрнандес подошел к пассажирской двери автомобиля, он услышал хлопок, который, как он позже сказал следователям, принял за выстрел.

«Он начал кричать "стреляли" несколько раз, упал на землю и покатился <...> Он выстрелил в патрульную машину», — говорится в отчёте шерифа.

И, хотя прокуратура штата Флорида не нашла вероятных оснований для возбуждения уголовного дела, отдел по расследованию внутренних дел шерифа установило, что применение силы Джесси Эрнандесом было «объективно необоснованным». В итоге полицейский подал в отставку 4 декабря.

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#стрельба
#полицейские
#сша
#автомобиль
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Испания подтвердила убийство перебежавшего из России лётчика Кузьминова
EFE: Подтверждено убийство лётчика-предателя из РФ Максима Кузьминова
20 февраля 2024, 00:41

Фото: iStock/Alberto_Masnovo

Испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на собственные источники, что тело убитого в провинции Аликанте мужчины принадлежит лётчику Максиму Кузьминову, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт.
Напомним, ранее стало известно, что 17 февраля в Испании обнаружили труп Максима Кузнецова. Сообщалось, что в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. Иных подробностей смерти лётчика пока что не сообщается. Позже информацию о его смерти подтвердили в ГУР Украины.



В соседнем городе полицейские нашли сгоревшую машину, на которой могли передвигаться преступники, сообщают испанские СМИ.

В начале августа 2023 года Кузьминов угнал вертолёт Ми-8 из Курска и улетел на нём на Украину. Бывшие в составе экипажа 28-летний бортовой механик Никита Кирьянов и лётчик-штурман Хушбахт Турсунов ничего не знали о планах предателя. Они отказались сдаваться, после чего их расстреляли сотрудники Главного управления разведки Украины.

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#испания
#россия
#убийство
#лётчики
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