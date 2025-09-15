В российском городе две девочки отравились неизвестными таблетками
В Уфе две школьницы попали в больницу с отравлением лекарствами. Девочкам 12 и 14 лет, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Инциденты произошли вечером 14 сентября в двух разных семьях. Родители обнаружили подростков дома в критическом состоянии и сразу вызвали скорую помощь. Врачи доставили девочек в реанимацию медицинского учреждения.
К утру состояние обеих пациенток стабилизировалось. Медики оценивают его как средней степени тяжести. Школьницы продолжают находиться в больнице под наблюдением врачей. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. Они выясняют точные причины и обстоятельства отравления.
