В российском городе две девочки отравились неизвестными таблетками

15 сентября 2025, 10:13

В Уфе две школьницы отравились лекарствами и попали в больницу

Фото: Istock/djedzura

В Уфе две школьницы попали в больницу с отравлением лекарствами. Девочкам 12 и 14 лет, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.