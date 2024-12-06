Суд вынес приговор растоптавшему христианский крест блогеру Ярмагомедову

Фото: iStock/Wavebreakmedia
Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии дагестанского блогера Хавиера Ярмагомедова, который летом текущего года топтал в одной из столичных школ христианский крест, транслируя это в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что мужчину также признали виновным в распространении порнографических материалов с несовершеннолетними. Во время предварительного следствия и рассмотрения уголовного дела Ярмагомедов находился в СИЗО.
Напомним, инцидент произошел в июле 2024 года. Блогера Хавиер Ярмагомедов глумился над православным крестом во время прямой трансляции в блоге. Примечательно, что после этого мужчина пытался оправдать себя, однако сделал только хуже — сказал: во всём виноваты православные, которые его якобы спровоцировали. Позже он принес извинения за свои слова и действия. Вскоре его задержали.
Читайте также:
Четырех жителей Дагестана заподозрили в планах устроить теракты против полицейских
ФСБ и таможня задержали полтонны кокаина, который везли через РФ в ЕС
Побивший и отпинавший ребенка в Уфе мужчина попал на видео
Екатерина Коршунова