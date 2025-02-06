Суд вынес приговор сыну миллиардера и сооснователя марки водки «Белуга»

Фото: iStock/Zolnierek
Химкинский городской суд Московской области приговорил сына сооснователя марки водки «Белуга» Андрея Аблитарова Артёма к трём годам тюрьмы за мошенничество. По данным Telegram-канала Baza, он подделал подпись своей девушки, продал квартиру и уговорил её взять кредит.
Отмечается, что Артём Аблитаров познакомился с Елизаветой в марте прошлого года в фитнес-клубе. Их отношения развивались быстро, сын миллиардера заявлял о серьёзности своих намерений. В один момент, перед отъездом за границу, девушка оставила мужчине ключи от своего Mercedes'а. Однако, вернувшись домой, узнала, что Аблитаров подделал её подпись и продал автомобиль.
Также выяснилось, что Артём уговорил Елизавету взять кредит на три миллиона рублей, чтобы решить его финансовые проблемы. Он обещал вернуть средства в течение трёх недель, однако так обещания и не сдержал.
После этого девушка написала заявление в полицию. Мужчину арестовали в августе прошлого года.
В марте ему вынесут приговор по ещё одному делу о мошенничестве – у бывшей девушки Юлии он выманил 4,7 миллиона рублей.
Бизнесмен Андрей Аблитаров утверждает, что уже три года не общался с сыном, поэтому не знает, что происходит у него в жизни. Однако отметил. что Артём много раз просил у него деньги, но отец не дал ему ни копейки.
Читайте также:
Павел Дуров ещё год не сможет выехать из Франции, судебный процесс затягивается
Адвокат Джонни Деппа высказался о возможности победы Джастина Бальдони в суде с Блейк Лайвли, обвинившей его в харассменте
«Мы очень боимся сообщать ей такие новости»: Федосеева-Шукшина может не выдержать очередного удара от дочери Марии
Также выяснилось, что Артём уговорил Елизавету взять кредит на три миллиона рублей, чтобы решить его финансовые проблемы. Он обещал вернуть средства в течение трёх недель, однако так обещания и не сдержал.
После этого девушка написала заявление в полицию. Мужчину арестовали в августе прошлого года.
В марте ему вынесут приговор по ещё одному делу о мошенничестве – у бывшей девушки Юлии он выманил 4,7 миллиона рублей.
Бизнесмен Андрей Аблитаров утверждает, что уже три года не общался с сыном, поэтому не знает, что происходит у него в жизни. Однако отметил. что Артём много раз просил у него деньги, но отец не дал ему ни копейки.
Читайте также:
Павел Дуров ещё год не сможет выехать из Франции, судебный процесс затягивается
Адвокат Джонни Деппа высказался о возможности победы Джастина Бальдони в суде с Блейк Лайвли, обвинившей его в харассменте
«Мы очень боимся сообщать ей такие новости»: Федосеева-Шукшина может не выдержать очередного удара от дочери Марии
Анастасия Чинкова